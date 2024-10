L’incubo di una 12enne in trappola in Salento: violenza di gruppo, 3 minori indagati (Di domenica 20 ottobre 2024) È stato un incubo, quello vissuto da una 12enne finita nella trappola di alcuni coetanei e vittima di una violenza di gruppo in Salento. La bambina sarebbe riuscita a scappare, reagendo e tornando a casa per poi confidarsi prima con sua cugina e poi con il padre. violenza di gruppo su 12enne (Notizie.com)La Procura per i minorenni di Lecce sta indagando su questo presunto caso di violenza che vede vittima una 12enne che sarebbe stata braccata da tre minorenni. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal Corriere del Mezzogiorno, la ragazzina sarebbe stata attirata al buio da un sedicenne che conosceva. Avrebbe trovato altri due ragazzi malintenzionati e poco più piccoli del sedicenne. I giovani avrebbero poi anche rubato il portafoglio della ragazzina e non si sa se sia stato ritrovato. Notizie.com - L’incubo di una 12enne in trappola in Salento: violenza di gruppo, 3 minori indagati Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di domenica 20 ottobre 2024) È stato un incubo, quello vissuto da unafinita nelladi alcuni coetanei e vittima di unadiin. La bambina sarebbe riuscita a scappare, reagendo e tornando a casa per poi confidarsi prima con sua cugina e poi con il padre.disu(Notizie.com)La Procura per i minorenni di Lecce sta indagando su questo presunto caso diche vede vittima unache sarebbe stata braccata da tre minorenni. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal Corriere del Mezzogiorno, la ragazzina sarebbe stata attirata al buio da un sedicenne che conosceva. Avrebbe trovato altri due ragazzi malintenzionati e poco più piccoli del sedicenne. I giovani avrebbero poi anche rubato il portafoglio della ragazzina e non si sa se sia stato ritrovato.

