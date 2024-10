Lecce-Fiorentina, diretta: viola in vantaggio al primo affondo (Di domenica 20 ottobre 2024) Lecce-Fiorentina, esame dopo la sosta. I giallorossi di Gotti tornano in campo contro i viola di Palladino con l'obiettivo di fare punti dopo un periodo piuttosto difficile. Il tecnico dei Quotidianodipuglia.it - Lecce-Fiorentina, diretta: viola in vantaggio al primo affondo Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di domenica 20 ottobre 2024), esame dopo la sosta. I giallorossi di Gotti tornano in campo contro idi Palladino con l'obiettivo di fare punti dopo un periodo piuttosto difficile. Il tecnico dei

DIRETTA Serie A - Venezia-Atalanta 0-1 e Lecce-Fiorentina 0-0 : Pasalic segna LIVE -  Eusebio Di Francesco ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson; Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. it vi offre i match tra Venezia e Atalanta e tra Lecce e Fiorentina live in tempo reale. Entrambe le gare saranno visibili in tv, così come in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn.

Lecce-Fiorentina LIVE 0-0 : ci prova Krstovic - si fa male Gudmundsson - IL TABELLINO Lecce-Fiorentina 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret, Dorgu,...

Lecce-Fiorentina - infortunio Gudmundsson : problema muscolare - Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio: il timore è che ci sia una lesione. Al suo posto è entrato Beltran. Al 7? Albert Gudmundsson si è fermato per un problema muscolare, dopo aver riconquistato palla a centrocampo: sull'appoggio col piede ...