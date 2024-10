Le ciliegie mettono fine all’imbattibilità di stagione dell’Arsenal ridotto in dieci uomini

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-19 20:54:25 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Bournemouth ha registrato solo la seconda vittoria in assoluto in Premier League sui Gunners quando la squadra di Andoni Iraola ha vinto 2-0 contro un Arsenalinal Vitality Stadium I Cherries hanno postodi iniziograzie ai gol nel secondo tempo dei sostituti Ryan Christie e Justin Kluivert dopo che William Saliba era stato espulso prima dell’intervallo. L’espulsione di Saliba a metà del primo tempo cambia completamente l’aspetto della partita, ma il Bournemouth sfrutta al massimo il vantaggio numerico e Iraola esce vittorioso nella battaglia tra i dirigenti dei Paesi Baschi.