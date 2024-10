La serie Lioness ritorna su Paramount+ con la seconda stagione: ecco cosa aspettarsi (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo della televisione si prepara a un debutto atteso per il 27 ottobre 2024, quando la serie di spionaggio “Lioness“, ideata da Taylor Sheridan, tornerà su Paramount+ con i primi due episodi della sua seconda stagione. I fan della prima stagione possono aspettarsi una narrazione ancora più avvincente e piena di colpi di scena, mentre le dinamiche di azione e tensione si elevano a nuovi livelli. La trama ruota attorno alle sfide affrontate da Joe, la protagonista interpretata da Zoe Saldaña, un’agente della CIA la cui vita professionale è messa a dura prova dalle responsabilità personali e professionali nel contesto della lotta al terrorismo. Gaeta.it - La serie Lioness ritorna su Paramount+ con la seconda stagione: ecco cosa aspettarsi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo della televisione si prepara a un debutto atteso per il 27 ottobre 2024, quando ladi spionaggio ““, ideata da Taylor Sheridan, tornerà sucon i primi due episodi della sua. I fan della primapossonouna narrazione ancora più avvincente e piena di colpi di scena, mentre le dinamiche di azione e tensione si elevano a nuovi livelli. La trama ruota attorno alle sfide affrontate da Joe, la protagonista interpretata da Zoe Saldaña, un’agente della CIA la cui vita professionale è messa a dura prova dalle responsabilità personali e professionali nel contesto della lotta al terrorismo.

