La Rosa della Vendetta, anticipazioni puntata di stasera, 20 ottobre, su Canale 5: Gülcemal rapisce Deva, i due tornano con un certificato di nozze (Di domenica 20 ottobre 2024) Cosa accadrà nei tre episodi della soap turca La Rosa della Vendetta (Gülcemal), in onda stasera – domenica 20 ottobre – su Canale 5? La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nella tredicesima puntata che prenderà il via alle 21:30 e ci terrà compagnia fino alle 23:28 circa. Pronti a scoprire cosa succederà? anticipazioni e Spoiler “La Rosa della Vendetta”, puntate di stasera, 20 ottobre Ibrahim minaccerà di svelare a Deva che Gara è in realtà sua madre Firuze. In questo modo penserà di riuscire a dissuaderla dal matrimonio. La conversazione verrà però ascoltata da Ipek, che non esiterà ad affrontare Gara e rimproverarla per avere abbandonato la figlia e averla fatta soffrire per molti anni. Anche lei minaccerà di raccontare a Deva tutta la verità, nonostante le suppliche di Gara. Superguidatv.it - La Rosa della Vendetta, anticipazioni puntata di stasera, 20 ottobre, su Canale 5: Gülcemal rapisce Deva, i due tornano con un certificato di nozze Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Cosa accadrà nei tre episodisoap turca La), in onda– domenica 20– su5? La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nella tredicesimache prenderà il via alle 21:30 e ci terrà compagnia fino alle 23:28 circa. Pronti a scoprire cosa succederà?e Spoiler “La”, puntate di, 20Ibrahim minaccerà di svelare ache Gara è in realtà sua madre Firuze. In questo modo penserà di riuscire a dissuaderla dal matrimonio. La conversazione verrà però ascoltata da Ipek, che non esiterà ad affrontare Gara e rimproverarla per avere abbandonato la figlia e averla fatta soffrire per molti anni. Anche lei minaccerà di raccontare atutta la verità, nonostante le suppliche di Gara.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"La rosa della vendetta" - stasera in tv : le anticipazioni del 20 ottobre 2024 - Leggiamo la trama della nuova puntata de "La rosa della vendetta", la serie turca in onda oggi, domenica 20 ottobre 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il concitato intreccio culmina in un (falso) rapimento e nell'unione tra Deva e Gülcemal, novelli sposi. La rosa della vendetta... (Today.it)

Chi è Melis Sezen - curiosità e vita privata dell’attrice de “La Rosa Della Vendetta” - Nata in provincia di Istanbul è la madre a scoprire la passione per la recitazione che la porterà al Müjdat Gezen Art Center dove studia teatro. Nel 2024 ha ricoperto il ruolo di Duru nella web serie di Disney+ Ten. Nel 2022, ha partecipato come giudice nel programma televisivo in onda su Fox ,Maske Kimsin Sen? ed ha preso parte al programma televisivo in onda su TV8 O Ses Türkiye Y?lba?? Özel. (Metropolitanmagazine.it)

Melis Sezen - curiosità e vita privata dell’attrice de “La Rosa Della Vendetta” - . La vediamo su Netflix nella serie Fatma e prende parte allo spot pubblicitario Turkcell. Nel 2022, ha partecipato come giudice nel programma televisivo in onda su Fox ,Maske Kimsin Sen? ed ha preso parte al programma televisivo in onda su TV8 O Ses Türkiye Y?lba?? Özel. L’anno successivo, nel 2023, è stata scelta per interpretare il ruolo della protagonista Deva Nakka?o?lu nella serie ... (Metropolitanmagazine.it)