Gqitalia.it - La Nike Zoom Vomero Roam Mink Brown è una sneaker imponente, ma al tempo stesso raffinata

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) L'hype per lenon si ferma, e non ha alcuna intenzione di arrestarsi, grazie a nuovi e scintillanti arrivi come le. Da quando il mese scorso è stato presentato il classico della scarpa da trail, le varianti di colore continuano a susseguirsi. E nessuno se ne lamenta.Al pari di tutte lefinora ammirate, anche questa versione presenta una combinazione di colori in due tonalità, come la Black Rose appena sfornata la scorsa settimana. La parte superiore, con la base in nylon ripstop e le sovrapposizioni in pelle scamosciata, è di colore, mentre la parte inferiore, con il rivestimento impermeabile e la suola in schiuma Cushlon, è di colore Light Bone. È uno degli elementi principali che la distingue dal suo fratello più silenzioso e old school: la5.