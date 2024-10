La Cremonese di Corini parte col piede giusto: 2-1 alla Juve Stabia (Di domenica 20 ottobre 2024) Buona la prima! La Cremonese alla prima di mister Corini riesce a vincere in casa dell’ostica Juve Stabia. Al di là del 2-1 finale, l’incontro del “Menti” mette in mostra una prova attenta e di buona caratura degli ospiti, che possono guardare avanti con rinnovata fiducia. L’esordio dell’allenatore bagnolese sulla panchina grigiorossa si apre nel migliore dei modi. Sono trascorsi solo 4’ e gli ospiti guadagnano un calcio di punizione. La difesa campana cerca di allontanare, ma la palla arriva dove si trova Antov che di prima intenzione la scarica dove Thiam non può arrivare. Il vantaggio carica ulteriormente la Cremonese, che insiste in avanti con Vandeputte, ma le Vespe non intendono arrendersi davanti al proprio pubblico e cominciano a spingere in avanti con crescente decisione. Ci provano Pierobon e Maistro, ma la rete difesa da Fulignati non corre particolari pericoli. Sport.quotidiano.net - La Cremonese di Corini parte col piede giusto: 2-1 alla Juve Stabia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Buona la prima! Laprima di misterriesce a vincere in casa dell’ostica. Al di là del 2-1 finale, l’incontro del “Menti” mette in mostra una prova attenta e di buona caratura degli ospiti, che possono guardare avanti con rinnovata fiducia. L’esordio dell’allenatore bagnolese sulla panchina grigiorossa si apre nel migliore dei modi. Sono trascorsi solo 4’ e gli ospiti guadagnano un calcio di punizione. La difesa campana cerca di allontanare, ma la parriva dove si trova Antov che di prima intenzione la scarica dove Thiam non può arrivare. Il vantaggio carica ulteriormente la, che insiste in avanti con Vandeputte, ma le Vespe non intendono arrendersi davanti al proprio pubblico e cominciano a spingere in avanti con crescente decisione. Ci provano Pierobon e Maistro, ma la rete difesa da Fulignati non corre particolari pericoli.

