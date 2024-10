Idf, Daniel Hagari: "Sinwar è morto, ma la missione non è finita" (Di domenica 20 ottobre 2024) L'uccisione di Yahya Sinwar è "il risultato di un anno di sforzi operativi e di intelligence per consegnare alla giustizia lui e altri leader di Hamas". Lo dice su X il portavoce dell'Idf, contrammiraglio Daniel Hagari. "Sinwar è stato eliminato, ma la nostra missione non è finita" aggiunge.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Idf, Daniel Hagari: "Sinwar è morto, ma la missione non è finita" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'uccisione di Yahyaè "il risultato di un anno di sforzi operativi e di intelligence per consegnare alla giustizia lui e altri leader di Hamas". Lo dice su X il portavoce dell'Idf, contrammiraglio. "è stato eliminato, ma la nostranon è" aggiunge.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

