I Blacks Faenza cadono in casa della Paffoni Omegna

La partita dei rimpianti. I Blacks recriminano per il ferro colpito negli ultimi secondi che poteva valere il supplementare e per non aver approfittato di un vantaggio di 15 punti, perdendo in casa di una Omegna che ha dimostrato tutto il proprio carattere e confermato di essere un'ottima squadra

Basket - inizia la stagione dei Blacks : debutto casalingo al PalaCattani contro l’Unieuro Forlì - . Venerdì si alza il sipario sulla stagione 2024/25 dei Blacks. I giocatori lavoreranno da sabato 17 tutti i giorni, tranne la domenica, con. . La squadra si radunerà alle 17 al PalaCattani e dopo il consueto discorso di inizio anno della dirigenza e dello staff tecnico, sosterrà il primo allenamento. (Today.it)