Guida in stato di ebbrezza | i numeri in Italia sono sorprendenti

In quanti Guidano sotto l'effetto di alcol in Italia? I dati statistici emersi da un'inchiesta sono a dir poco preoccupanti Non Guidare in stato di ebbrezza. Una delle regole più antiche da quando esiste il binomio alcol e macchina. Eppure, nonostante sia ben radicata nella società e nella cultura popolare, non sembrerebbe ricevere il rispetto che merita. I dati della sorveglianza Passi Iss, relativi al biennio 2022-2023, hanno rivelato che poco più del 5% degli Italiani, tra i quali molti compresi nella fascia tra i 25 e i 34 anni, si mette alla Guida sotto l'effetto dell'alcol. Poco più di 5 intervistati su 100 hanno, infatti, hanno Guidato sotto l'effetto dell'alcol nei 30 giorni precedenti l'intervista. Una cifra non indifferente e che non è passata inosservata. Il 5% degli Italiani Guida sotto effetto di alcol (Pixabay) – Cityrumors.

