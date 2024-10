Google Drive bloccato a causa della Serie A: polemiche per intervento di Piracy Shield (Di domenica 20 ottobre 2024) Il problema è stato risolto ma sul web sono ancora forti le polemiche per lo stop di ieri sera per Google Drive. Molti utenti lamentano di essersi trovati davanti a un messaggio che segnalava come "l’accesso al seguente sito che diffondeva illecitamente contenuti protetti dal diritto d’autore è stato disabilitato".A provocare le critiche più aspre è il fatto che a bloccare la piattaforma di archiviazione e condivisione di file di Google non sia stato un problema tecnico ma Piracy Shield, la piattaforma nazionale antipirateria, adottata dall’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) per combattere lo streaming illegale.Non a caso il problema è emerso durante Juventus-Lazio di ieri sera, quando il sistema dell'autorità ha bloccato un dominio di Google legato a Drive, impedendo il download dei file agli utenti. Digital-news.it - Google Drive bloccato a causa della Serie A: polemiche per intervento di Piracy Shield Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il problema è stato risolto ma sul web sono ancora forti leper lo stop di ieri sera per. Molti utenti lamentano di essersi trovati davanti a un messaggio che segnalava come "l’accesso al seguente sito che diffondeva illecitamente contenuti protetti dal diritto d’autore è stato disabilitato".A provocare le critiche più aspre è il fatto che a bloccare la piattaforma di archiviazione e condivisione di file dinon sia stato un problema tecnico ma, la piattaforma nazionale antipirateria, adottata dall’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) per combattere lo streaming illegale.Non a caso il problema è emerso durante Juventus-Lazio di ieri sera, quando il sistema dell'autorità haun dominio dilegato a, impedendo il download dei file agli utenti.

Lo scudo antipirateria ha bloccato pure Google Drive - AGI - La lotta al 'pezzotto' continua a mietere vittime innocenti in rete e questa volta il bersaglio è stato più che illustre. A ricostruire la vicenda è Wired, che identifica alle 19 l'inizio del picco di segnalazioni su Downdetector. A lasciare perplessi è però che i domini di un gigante come Alphabet non siano inclusi nella 'whitelist' di circa 11 mila indirizzi da non fermare in nessun caso. (Agi.it)

Serie A - lo scudo antipirateria oscura Google Drive - il Codacons : «Presenteremo un esposto» - Nella scorsa stagione infatti in molti proprietari […]. Serie A, probelmi con il Piracy Shield, che ieri ha bloccato per alcune ore Google Drive in Italia: il Codacons presenta un esposto Ancora grossi problemi per il Piracy Shield, il sistema incaricato di bloccare il pezzotto e i siti che trasmettono illegalmente le partite della Serie A. (Calcionews24.com)

Google drive bloccato per diverse ore e panico tra gli utenti : ecco cosa è successo - Il recente blocco del dominio di Google Drive in Italia, dovuto all'implementazione del sistema Piracy Shield, ha generato una forte indignazione tra utenti e aziende. . Il sistema, creato per contrastare la pirateria online, ha accidentalmente reso inaccessibile uno dei servizi cloud più utilizzati a livello globale, causando interruzioni nel lavoro di imprese, scuole e università per diverse ... (Gazzettadelsud.it)