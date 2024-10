Isaechia.it - Gf Vip, Pierpaolo Pretelli debutta a teatro con Rocky – The Musical: “Determinazione e sacrificio ripagano sempre”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Periodo roseo e non solo dal punto di vista personale per, l’ex Vippone presto papà del suo secondogenito che avrà dalla compagna Giulia Salemi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, il reality show che ha fatto da Cupido alla coppia, hato nei giorni scorsi acon il, tratto dal celebre film con Sylvester Stallone. Diretto da Luciano Cannito, nel cast, nel ruolo di Adriana, anche un volto noto al pubblico di Amici, ovvero Giulia Ottonello. Nelle scorse oreha raccontato tutto il suo orgoglio e tutta la sua felicità per questa nuova, interessante esperienza attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram: Chiudo gli occhi e penso a quel ragazzino che prese il primo treno da Maratea a Roma con solo uno zainetto e tantissimi sogni in testa.