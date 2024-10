F1, GP Stati Uniti Austin: griglia di partenza e risultati qualifiche (Di domenica 20 ottobre 2024) La griglia di partenza del Gran Premio di Austin, sestultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Grande attesa per queste qualifiche dove potrebbero arrivare grandi sorprese e con una lotta alla pole position apertissima. Dopo l’emozionante gara sprint odierna Max Verstappen vuole confermarsi, ma occhio alle McLaren e alle Ferrari, apparse in palla. Il Gran Premio scatterà domenica alle ore 21 italiane. LA griglia DI partenza DEL GRAN PREMIO DI Austin (IN AGGIORNAMENTO) PRIMA FILA 1. 2. SECONDA FILA 3. 4. TERZA FILA 5. 6. QUARTA FILA 7. 8. QUINTA FILA 9. 10. SESTA FILA 11. 12. SETTIMA FILA 13. 14. OTTAVA FILA 15. Alexander Albon (Williams) 16. Franco Colapinto (Williams) NONA FILA 17. Valtteri Bottas (Alfa Sauber) 18. Lewis Hamilton (Mercedes) DECIMA FILA 19. Guanyou Zhou (Alfa Sauber) 20. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladidel Gran Premio di, sestultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Grande attesa per questedove potrebbero arrivare grandi sorprese e con una lotta alla pole position apertissima. Dopo l’emozionante gara sprint odierna Max Verstappen vuole confermarsi, ma occhio alle McLaren e alle Ferrari, apparse in palla. Il Gran Premio scatterà domenica alle ore 21 italiane. LADIDEL GRAN PREMIO DI(IN AGGIORNAMENTO) PRIMA FILA 1. 2. SECONDA FILA 3. 4. TERZA FILA 5. 6. QUARTA FILA 7. 8. QUINTA FILA 9. 10. SESTA FILA 11. 12. SETTIMA FILA 13. 14. OTTAVA FILA 15. Alexander Albon (Williams) 16. Franco Colapinto (Williams) NONA FILA 17. Valtteri Bottas (Alfa Sauber) 18. Lewis Hamilton (Mercedes) DECIMA FILA 19. Guanyou Zhou (Alfa Sauber) 20.

F1 GP Stati Uniti Austin 2024 - griglia di partenza Sprint Race : risultati qualifiche Shootout - Albon rischia di perderla ed è fuori con Colapinto dentro, esclusa anche la Alpine di Ocon, ultima fila per le due Kick Sauber di Bottas e Zhou con la verdona sempre in estrema difficoltà . . Q1 – Clamorosa eliminazione per Oscar Piastri: track limits e giro cancellato, e a quel punto è il primo degli esclusi. (Sportface.it)

“Penalità per la power unit” - stravolta la griglia di partenza del GP Austin : partirà dietro! - Un campionato serrato, che potrebbe assistere a qualche scossone in vista di una quasi certa penalità che colpirà determinati piloti. Horner ha infatti dichiarato: “Subirà una penalità per la power unit. Leclerc, Verstappen e Norris (LaPresse) – Calciomercato. Lawson, infatti, rischia di non essere l’unico che indietreggerà nella griglia di partenza iniziale. (Calciomercato.it)