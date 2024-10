Spazionapoli.it - Empoli-Napoli, episodio gravissimo dopo il gol di Kvara: è successo sugli spalti – FOTO

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Arriva la denuncia da parte della giornalista Italia Mele in merito a unverificatosi allo stadio Castellani nel corso della sfida tra l’e il. Ilesce con il sorriso dal Castellani: decisivo il gol su rigore di Khvichatskhelia contro l’, che ha il merito dal canto suo di aver messo comunque in difficoltà la compagine partenopea. Una prova non di altissimo livello, ma il cinismo mostrato dagli uomini di Antonio Conte rassicura ulteriormente i tifosi azzurri, accorsi in massa in terra toscana per non far mancare il proprio supporto ai beniamini, quest’oggi in maglia bianca. Il post partita, però, è stato segnato da alcune polemiche: fa discutere lo sfogo del direttore sportivo dell’, Roberto Gemmi, che ha avuto da ridire sull’del calcio di rigore.