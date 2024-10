Anteprima24.it - Empoli, Gemmi polemico: “Quel rigore non c’era, non capisco la decisione”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl termine della sconfitta di misura contro il Napoli, Roberto, direttore sportivo dell’, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la partita e, in particolare, per commentare l’episodio delche ha deciso l’incontro. “Siamo contenti della prestazione,” ha esordito. “Siamo orgogliosi di confrontarci con realtà comela del Napoli e credo che lo abbiamo fatto bene. Manon l’ho capito. Non vedo contatti, forse ho visto male”. Quando gli è stato chiesto di esprimere un parere sulla prestazione di Anjorin,ha risposto con entusiasmo: “Siamo molto soddisfatti di cosa sta facendo. Siamo stati bravi a inserirci in un’operazione che poteva essere fatta, conoscendo già le sue qualità. Abbiamo trovato le condizioni per portarlo a, e credo che sia un giocatore che può darci tanto”.