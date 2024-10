Gaeta.it - È sempre stata guerra tra i borghi per il primato: è qui che vantano la strada più stretta d’Italia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Italia è un paese ricco di storia, cultura e tradizioni, e i suoirappresentano vere e proprie gemme incastonate in paesaggi pittoreschi. Questi, spesso lontani dal caos delle grandi città, offrono un rifugio ideale per chi desidera scoprire angoli di paradiso enogastronomico, culturale e architettonico. Tra le tante curiosità che caratterizzano questi luoghi, una delle più affascinanti riguarda la competizione per ildella via più. Un titolo ambito da molti, ma che solo uno può vantare con certezza. Moltiitaliani, da Andria a Vico del Gargano, da Venezia a Ripatransone, hanno rivendicato nel tempo di possedere la via piùdel paese. Tuttavia, dopo un’attenta misurazione, è il comune di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, ad aggiudicarsi ufficialmente questo