Metropolitanmagazine.it - David Harbour anticipa che il finale della quinta stagione di Stranger Things “è il miglior episodio” della serie

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)l’e lo definisce il “e che abbiano mai fatto“. Lae ultimafantascientifica di Netflix sta per arrivare e, che ha interpretato Jim Hopper per tutta la durata, approva il modo in cui si concluderà. “Posso essere molto critico nei confronti di questo show“, ha dettodurante una registrazione in diretta del podcast Happy Sad Confused , sottolineando che nell’di, “fanno atterrare l’aereo ed è ilche abbiano mai fatto“. Ha continuato, “Alla fine di questo, quando lo stavamo leggendo, solo noi che lo stavamo leggendo, circa a metà, la gente ha iniziato a piangere. Poi, verso gli ultimi 20 minuti, è stato solo un pianto incontrollabile, ondate di persone diverse.