Cuneo, cacciatore morto attaccato da un cinghiale

Una battuta di caccia si è trasformata in tragedia questa domenica nei boschi di Vicoforte, in provincia di Cuneo, dove un cacciatore di 74 anni è morto dopo essere stato travolto e incornato da un cinghiale in fuga. L'uomo, residente a Mondovì, stava partecipando alla battuta di caccia con alcuni amici nella località Le Acque, ma al momento dell'incidente non era armato.

La ricostruzione Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio è avvenuto in pochi istanti. Il cinghiale, ferito da un colpo sparato da un altro cacciatore in una zona vicina, stava correndo a gran velocità quando ha travolto il 74enne, colpendolo alle gambe e facendolo cadere violentemente a terra.

Cuneo - cacciatore morto attaccato da un cinghiale - Immediatamente hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi, tra cui il personale del Soccorso Alpino e i sanitari del 118. Gli amici del pensionato, richiamati dall’abbaiare dei cani, sono accorsi e lo hanno trovato a terra, immerso in una pozza di sangue. Il cinghiale, ferito da un colpo sparato da un altro cacciatore in una zona vicina, stava correndo a gran velocità ... (Thesocialpost.it)

Cinghiale in fuga attacca cacciatore - lo travolge e lo uccide : tragedia a Cuneo - La vittima è un uomo di 74 anni che stava partecipando con alcuni amici alla caccia ma non era armato in quel momento. Si sarebbe trovato suo malgrado lungo la traiettoria di un grosso cinghiale che stava scappando a grande velocità dopo essere stato ferito da un altro cacciatore. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Muore un cacciatore in provincia di Cuneo : è stato assalito da un cinghiale - L’uomo, di cui non sono al momento note le generalità, è deceduto poco dopo. Un cacciatore è morto dopo essere stato assalito da un cinghiale, nel territorio di Vicoforte (Cuneo). L’episodio si è verificato nella tarda mattinata: sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito, già in gravissime condizioni. (Gazzettadelsud.it)