Corsa dei Castelli | sport e tradizione si uniscono a Trieste con la 100 UniTS

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La 100deirappresenta un eventoivo di grande rilevanza a, unendo cultura, divertimento e spirito agonistico. Oltre 3.000 partecipanti, fra cuiivi professionisti e famiglie, hanno preso parte a una manifestazione che celebra non solo la, ma anche il patrimonio culturale della città . L’evento, organizzato dall’ASD Promorun, si è svolto tra i suggestivi scenari deidi Miramare e San Giusto, simboli iconici del territorio triestino. L’importanza dell’evento per la comunità locale Nel contesto della manifestazione, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha sottolineato il valore dellanon solo per gli agonisti, ma anche come opportunità di inclusione per le famiglie e gli appassionati di