Quifinanza.it - Come funzionano i fondi pensione, convengono davvero?

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Se si considera il contesto attuale in cui l’ invecchiamento della popolazione è palese, ipossono essereuna delle opzioni migliori da scegliere se si desidera avere un futuro più sicuro dal punto di vista finanziario. Questi strumenti di risparmio a lungo termine, infatti, danno la possibilità di accumulare delle somme significative in modo graduale grazie a contributi regolari e alla crescita del valore investito. Di tali prodotti, però, non si è ancora molto convinti soprattutto perché si ha una conoscenza limitata dei benefici e delle prestazioni reali. Ecco dunque cosa sono più precisamente e quanto sono convenienti al momento. Cosa sono isono degli strumenti di risparmio/investimento nati con lo scopo di integrare lapubblica con un capitale aggiuntivo.