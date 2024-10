Ciclismo su pista, Mondiali Ballerup 2024: Elia Viviani argento nella gara ad eliminazione (Di domenica 20 ottobre 2024) Elia Viviani illumina l’ultima giornata dei Campionati Mondiali di Ciclismo su pista 2024 di Ballerup, in Danimarca. Il capitano azzurro conquista la medaglia d’argento nella gara ad eliminazione, specialità dove vanta anche due titoli Mondiali, regalando all’Italia la quinta medaglia di questa rassegna iridata. Il veronese controlla la gara fino all’ultima volata, dove si arrende solamente ad uno strepitoso Tobias Hansen, che trionfa per distacco sulla pista di casa. Sul terzo gradino del podio sale il canadese Dylan Bibic. “Ho corso bene, un po’ nella testa avevo il declassamento dell’Olimpiade e quindi avevo un po’ di paura che mi ha portato a correre sempre in testa – spiega Viviani al termine della gara -. Ma la verità è che avevo le gambe per fare il secondo (posto, ndr), perché il danese è partito in testa e non sono riuscito a rimontarlo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024)illumina l’ultima giornata dei Campionatidisudi, in Danimarca. Il capitano azzurro conquista la medaglia d’ad, specialità dove vanta anche due titoli, regalando all’Italia la quinta medaglia di questa rassegna iridata. Il veronese controlla lafino all’ultima volata, dove si arrende solamente ad uno strepitoso Tobias Hansen, che trionfa per distacco sulladi casa. Sul terzo gradino del podio sale il canadese Dylan Bibic. “Ho corso bene, un po’testa avevo il declassamento dell’Olimpiade e quindi avevo un po’ di paura che mi ha portato a correre sempre in testa – spiegaal termine della-. Ma la verità è che avevo le gambe per fare il secondo (posto, ndr), perché il danese è partito in testa e non sono riuscito a rimontarlo.

