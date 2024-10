Chi è Salvatore Mingoia, il judoka e fidanzato di Veera Kinnuen (Di domenica 20 ottobre 2024) Il fidanzato di Veera Kinnuen è Salvatore Mingoia, campione di judo di origini siciliane: dalla loro unione è arrivato nel dicembre 2021 Valter Rosario Arvo, primogenito della coppia. Oggi la maestra di danza sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, a partire dalle 14:00 su Raiuno dove interverrà nello spazio dedicato a Ballando Con Le Stelle, insieme a Massimiliano Ossini, conduttore televisivo con il quale è impegnata nello show del sabato sera di Milly Carlucci. Nel passato sentimentale della ballerina scandinava ci sono stati due volti conosciuti del mondo dello spettacolo e dello sport: Stefano Oradei, neomarito di Manila Nazzaro, al quale è stata legata per undici anni. Sulla fine della relazione, che sembrava essere terminata con l’inizio della nuova storia con l’ex calciatore Dani Osvaldo, il danzatore aveva dichiarato: “Sono felice di quello che siamo stati. Metropolitanmagazine.it - Chi è Salvatore Mingoia, il judoka e fidanzato di Veera Kinnuen Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildi, campione di judo di origini siciliane: dalla loro unione è arrivato nel dicembre 2021 Valter Rosario Arvo, primogenito della coppia. Oggi la maestra di danza sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, a partire dalle 14:00 su Raiuno dove interverrà nello spazio dedicato a Ballando Con Le Stelle, insieme a Massimiliano Ossini, conduttore televisivo con il quale è impegnata nello show del sabato sera di Milly Carlucci. Nel passato sentimentale della ballerina scandinava ci sono stati due volti conosciuti del mondo dello spettacolo e dello sport: Stefano Oradei, neomarito di Manila Nazzaro, al quale è stata legata per undici anni. Sulla fine della relazione, che sembrava essere terminata con l’inizio della nuova storia con l’ex calciatore Dani Osvaldo, il danzatore aveva dichiarato: “Sono felice di quello che siamo stati.

