Calcio, Serie A: Cagliari-Torino 3-2 (Di domenica 20 ottobre 2024) 19.56 Il Cagliari supera 3-2 il Torino e si toglie dalle zone calde della classifica, salendo a 9 punti. Granata al terzo ko per 3-2 di fila e fermi a quota 11. Chance Toro di Adams e Ricci, di Viola per i padroni di casa, che poi aggiusta la mira e su punizione fulmina Milinkovic-Savic (38').Pari immediato di Sanabria, testa su corner (41'). Ripresa. Il destro di Linetty riporta avanti i granata (55'). Si scuotono i rossoblù che prima pareggiano con Palomino di testa su azione d'angolo (74'), poi beneficiano dell'autorete di Coco (78'). Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 19.56 Ilsupera 3-2 ile si toglie dalle zone calde della classifica, salendo a 9 punti. Granata al terzo ko per 3-2 di fila e fermi a quota 11. Chance Toro di Adams e Ricci, di Viola per i padroni di casa, che poi aggiusta la mira e su punizione fulmina Milinkovic-Savic (38').Pari immediato di Sanabria, testa su corner (41'). Ripresa. Il destro di Linetty riporta avanti i granata (55'). Si scuotono i rossoblù che prima pareggiano con Palomino di testa su azione d'angolo (74'), poi beneficiano dell'autorete di Coco (78').

