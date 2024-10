Ca' del poggio run da record: vincono Mason e Delgado (Di domenica 20 ottobre 2024) Di corsa tra i vigneti. Un occhio al cronometro, l’altro agli infiniti panorami delle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Colori e sapori d’autunno riempiono la domenica della Ca’ del poggio Run, atteso evento podistico che oggi a Conegliano (Treviso) ha coniugato al Trevisotoday.it - Ca' del poggio run da record: vincono Mason e Delgado Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Di corsa tra i vigneti. Un occhio al cronometro, l’altro agli infiniti panorami delle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Colori e sapori d’autunno riempiono la domenica della Ca’ delRun, atteso evento podistico che oggi a Conegliano (Treviso) ha coniugato al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pioggia, niente record: "Ma a Vico Alto e all’Acquacalda peggio che nel 1966" - Il direttore del Lamma: "Nel Senese precipitazioni già il triplo del normale". Stazione chiusa, in fila per il bus. Oggi "graduale ripresa della circolazione". (lanazione.it)

Maltempo, a Siena disagi, strade sott’acqua e case isolate: l’elenco dei danni e i dati record della pioggia caduta - SIENA. La fase più intensa del peggioramento della notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre in provincia di Siena. Restano danni ingenti in case e negozi a causa delle esondazioni dei fossi e per gli ... (msn.com)

Calcio Promozione – Grazioli: “Asola a Poggio per la svolta” - ASOLA Un brodino per l’Asola, che attende ancora il ritorno alla vittoria. I tre punti tutti assieme mancano dalla prima di campionato col fanalino ... (vocedimantova.it)