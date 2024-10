Justcalcio.com - «Berlusconi ha mandato due volte il suo elicottero per impressionarmi. Ci voleva più tempo per raggiungere l’aeroporto che per andare alla sua villa, ma gli piaceva fare cose che ti sorprendessero’: come l’AC Milan alla fine completò il trasferimento del record mondiale per la stella italiana nel 1992

(Di domenica 20 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Silvioha supervisionato periodi di dominio e un forte calo delle prestazioni durante i suoi 31 anni di proprietà deltra il 1986 e il 2017, e il politico italiano ha tentato tutto ciò che era in suo potere per convincere i potenziali acquisti ad unirsi al club. Questa tenacia divenne più evidente quando ilinseguiva l’esterno del Torino Gianluigi Lentini nel. Dopo una stagionere per il Torino in cui riuscì ala finale di Coppa UEFA e finire terzo in Serie A, Lentini catturò l’attenzione dei vincitori dello scudetto. Ilcon il suo ritmo vertiginoso e il suo incredibile ritmo di lavoro.e Torino hanno concordato un compenso per ildi Lentini astagione, ma c’è stato un solo problema; Lentini nonpartire.