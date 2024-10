Anteprima24.it - Benevento, numeri da urlo: giallorossi devastanti in avvio e nel finale

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSonodaquelli che ilha messo insieme nelle prime 10 giornate con i sanniti già certi di trascorrere in testa anche questo fine settimana a prescindere dai risultati delle inseguitrici. Con le tre reti messe a segno contro il Sorrento la squadra giallorossa ha raggiunto quota 24 gol realizzati con una media spaventosa di 2,4 reti a partita. Ma le notizie positive non riguardano solo il reparto avanzato perché quello del “Viviani” è stato il quinto clean sheet di Nunziante che ha subito appena 5 gol fino ad ora. Analizzando nel dettaglio la capacità di offendere della squadra giallorossa, Berra e soci hanno messo a segno 8 reti entro i primi venticinque giri di lancette, a testimonianza di una squadra che quando va in vantaggio non si accontenta e cerca subito di chiudere la partita.