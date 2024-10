Ballando con le Stelle, le pagelle: Bianca Guaccero perfetta (10), Sonia Bruganelli "sopravvissuta" (8), Cugini di Campagna eliminati (6.5) (Di domenica 20 ottobre 2024) La quarta puntata di Ballando con le Stelle è stata ricca di emozioni, di spettacolo e di voti alti. In questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci sembra impossibile dare Leggo.it - Ballando con le Stelle, le pagelle: Bianca Guaccero perfetta (10), Sonia Bruganelli "sopravvissuta" (8), Cugini di Campagna eliminati (6.5) Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La quarta puntata dicon leè stata ricca di emozioni, di spettacolo e di voti alti. In questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci sembra impossibile dare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli ascolti TV del 19 ottobre 2024 di Tu si que vales e Ballando con le stelle - Chi ha vinto la serata, in relazione agli ascolti TV, il 20 ottobre 2024 tra Ballando con le stelle e Tu si que vales? L'articolo Gli ascolti TV del 19 ottobre 2024 di Tu si que vales e Ballando con le stelle proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

“Un dolore atroce - mi è mancato il respiro”. Ballando con le Stelle - concorrente in lacrime di fronte a tutti - Fino a 12 anni, ho balbettato. Ricordo tutto come fosse ieri: parlavo e dovevo fare uno sforzo immenso per riuscire a esprimermi“. Il ballerino vip, ha rivelato per la prima volta episodi dolorosi della sua vita che hanno segnato profondamente il suo percorso. . “Avevo un tono di voce molto alto e acuto“, ha spiegato. (Caffeinamagazine.it)

L'eliminazione dei Cugini di campagna - il salvataggio di Sonia Bruganelli e l'ospite Raoul Bova : ecco tutto quello che è successo nella quarta puntata di Ballando con le stelle 2024 - C'è Nina Zilli a guidare la classifica di Ballando con le stelle 2024 di sabato 19 ottobre. Sonia Bruganelli si salva da due spareggi, ma è ultima. Ecco cos'è successo. (Vanityfair.it)