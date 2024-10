Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2024, quarta puntata: exploit Anna Lou Castoldi

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sonia Bruganelli salva per un soffio. Dopo aver perso lo spareggio contro Alan Friedman e Giada Lini, l’ex opinionista è rientrata in gara grazie alla Wild Card di Sara di Vaira che “la vorrei rivedere ancora, c’è chi balla peggio”. Così ha avuto inizio, dopo il momentocon te, ladicon le. La gara Dopo il ballottaggio, aprono la gara Furkan Palali ed Erica Martinelli con un charleston. Scroscianti applausi da Rossella Erra, confermati da Ivan Zazzaroni che esclama: “E’ uscito un Furkan incredibile, sei stato veramente bravo“. Seguito a ruota da Fabio Canino che sentenzia: “La chiave giusta è l’ironia“. Anche la Presidentessa Carolyn Smith ha apprezzato molto l’esibizione: “O hai fatto finta prima di non saper ballare, o da domenica ti sei fatto un mazzo così. Adesso non hai il lusso di tornare indietro“.