Atletico Madrid Sorloth scaccia la crisi | doppietta e ritorno alla vittoria per Simeone

L'Atletico Madrid si riscatta e dopo un periodo negativo ritrova la vittoria grazie al proprio centravanti L'Atletico Madrid torna a vincere e lo fa in rimonta tra le mura amiche nel match contro il Leganes. La partita non era iniziata nei migliore dei modi dato che al 34esimo Neyou aveva beffato Oblak porta avanti gli

Real Madrid - Ancelotti : “Poche idee e troppi errori. Lille più motivato di noi - ha meritato la vittoria” - Avevamo poche idee e ci è mancata intensità. Questa l’analisi di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, a margine della sconfitta in Champions League sul campo del Lille. Loro sono stati migliori nei duelli sotto tanti altri aspetti: dobbiamo accettarlo e imparare dagli errori“. “Non siamo stati aggressivi e abbiamo commesso molti errori, soprattutto nel primo tempo in transizione. (Sportface.it)

Liga 2024/2025 : vittoria col brivido del Real Madrid sull’Alaves - ok il Siviglia - Dopo nemmeno un minuto, Lucas Vazquez porta avanti i suoi sfruttando uno spunto sulla sinistra di Vinicius. Vittoria col brivido per il Real Madrid contro l’Alaves nella settima giornata della Liga 2024/2025: i Blancos si impongono per 3-2 dopo aver subito due gol ravvicinati negli ultimi minuti e restano in scia del Barcellona, impegnato domani contro il Getafe. (Sportface.it)

Ancelotti ritiene fortunato il Real Madrid dopo la vittoria della Real Sociedad - ” Il Madrid ora si concentra sulla difesa del titolo di Champions League, che inizierà martedì contro lo Stoccarda. È normale, non abbiamo quattro centrocampisti infortunati. Non meritavamo di vincere, perché la Real Sociedad ci ha spinto davvero tanto”, ha detto in conferenza stampa. “Me ne vado molto soddisfatto, e poi dobbiamo fare autocritica per migliorare. (Justcalcio.com)