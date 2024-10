Arrestato un 62enne ad Afragola per possesso di armi e munizioni: dettagli e indagini in corso (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Afragola, una cittadina della provincia di Napoli, è sotto i riflettori dopo l’arresto di un uomo di 62 anni, noto alle forze dell’ordine, per possesso di armi e munizioni. Gli agenti della Polizia di Stato, durante un controllo mirato, hanno effettuato un’importante operazione volta a garantire la sicurezza pubblica, scoprendo un arsenale all’interno dell’abitazione del soggetto. La situazione mette in evidenza la crescente attenzione della Polizia nei confronti della detenzione illegale di armi, un fenomeno che preoccupa le autorità locali. Controllo mirato e scoperta dell’arsenale La polizia del Commissariato di Afragola ha svolto un’operazione di controllo nella giornata di ieri che ha portato a una scoperta sorprendente. Gaeta.it - Arrestato un 62enne ad Afragola per possesso di armi e munizioni: dettagli e indagini in corso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, una cittadina della provincia di Napoli, è sotto i riflettori dopo l’arresto di un uomo di 62 anni, noto alle forze dell’ordine, perdi. Gli agenti della Polizia di Stato, durante un controllo mirato, hanno effettuato un’importante operazione volta a garantire la sicurezza pubblica, scoprendo un arsenale all’interno dell’abitazione del soggetto. La situazione mette in evidenza la crescente attenzione della Polizia nei confronti della detenzione illegale di, un fenomeno che preoccupa le autorità locali. Controllo mirato e scoperta dell’arsenale La polizia del Commissariato diha svolto un’operazione di controllo nella giornata di ieri che ha portato a una scoperta sorprendente.

