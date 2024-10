Anm:toni senza precedenti verso giudici (Di domenica 20 ottobre 2024) 16.30 "Sono basito che il ministro della Giustizia ricorra a questa categoria dell' abnormità, che per i tecnici richiama a possibili responsabilità disciplinari". Così il presidente dell'Anm Santalucia sulle parole di Nordio in merito alla decisione del Tribunale di Roma per i migranti in Albania. "Noto toni di aggressione al lavoro giudiziario senza precedenti",dice Santalucia. "La magistratura ha compiti di rispetto dei diritti e garanzie di tutti,anche di chi entra in Italia, senza occuparsi dei programmi dei governi". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 16.30 "Sono basito che il ministro della Giustizia ricorra a questa categoria dell' abnormità, che per i tecnici richiama a possibili responsabilità disciplinari". Così il presidente dell'Anm Santalucia sulle parole di Nordio in merito alla decisione del Tribunale di Roma per i migranti in Albania. "Notodi aggressione al lavoro giudiziario",dice Santalucia. "La magistratura ha compiti di rispetto dei diritti e garanzie di tutti,anche di chi entra in Italia,occuparsi dei programmi dei governi".

