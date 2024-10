Ambiti territoriali sociali in Veneto: un convegno su sfide e prospettive per un welfare di comunità (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è svolto sabato 19 ottobre a Padova il convegno "Ambiti territoriali sociali in Veneto: sfide e prospettive per un welfare di comunità" organizzato dal Forum del Terzo Settore Veneto, tenutosi presso la Camera di Commercio di Padova. All’apertura dei lavori Tiziana Boggian - Portavoce Forum Padovaoggi.it - Ambiti territoriali sociali in Veneto: un convegno su sfide e prospettive per un welfare di comunità Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è svolto sabato 19 ottobre a Padova ilinper undi" organizzato dal Forum del Terzo Settore, tenutosi presso la Camera di Commercio di Padova. All’apertura dei lavori Tiziana Boggian - Portavoce Forum

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PROTEZIONE CIVILE * MALTEMPO: «ALLERTA ARANCIONE IN EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO» - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e ... (agenziagiornalisticaopinione.it)

Distretti del commercio in Veneto, altri 34 riconosciuti in 55 Comuni: «Strategia per rivitalizzare i centri urbani» - «In questi anni si è rivelato un modello vincente perché permette di aggregare piccole e medie imprese in progetti che mirano ad aumentare attrattività e competitività degli esercizi commerciali, per ... (veronasera.it)

PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: ALLERTA ARANCIONE IN EMILIA-ROMAGNA, CALABRIA, VENETO, BASILICATA E LOMBARDIA» - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – Maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna, Calabria, Veneto, Basilicata e Lombardia. Ancora piogge e tem ... (agenziagiornalisticaopinione.it)