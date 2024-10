Alluvione in Emilia Romagna: anche volontari pugliesi a supporto della popolazione (Di domenica 20 ottobre 2024) BRINDISI – anche dalla Puglia partono le squadre di assistenza e soccorso a supporto della popolazione dell’Emilia Romagna, messa in ginocchio dal nubifragio (gli aggiornamenti su Today.it) che nella giornata di ieri ha provocato allagamenti anche in grossi centri, come la città di Bologna.In Brindisireport.it - Alluvione in Emilia Romagna: anche volontari pugliesi a supporto della popolazione Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) BRINDISI –dalla Puglia partono le squadre di assistenza e soccorso adell’, messa in ginocchio dal nubifragio (gli aggiornamenti su Today.it) che nella giornata di ieri ha provocato allagamentiin grossi centri, come la città di Bologna.In

Maltempo : 20enne morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Anche oggi allerta arancione in Calabria - Era nato in provincia di Brescia, ma abitava ad Ozzano Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia. L'Emilia piange un morto a causa del maltempo. Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. (Gazzettadelsud.it)

Maltempo : un morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Anche oggi allerta arancione in Calabria - Il salvataggio Non mancano, per fortuna, le storie a lieto fine. . Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. A quanto si apprende, il corpo è stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco. Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. (Gazzettadelsud.it)

Alluvionati Emilia Romagna - Priolo : “Contributi di 10mila euro per i due volte danneggiati e Cis anche per le imprese” - . Una boccata d’ossigeno che aiuterebbe nell’immediato soprattutto le attività commerciali e le piccole imprese. Bologna, 17 ottobre 2024 – “È ora che chi ci governa dimostri di essere alla nostra altezza: avete perso la nostra fiducia e adesso ai tavoli vogliamo sedere noi”. C’erano cittadini con pale e stivali infangati, altri con la canoa, altri ancora a cavallo come i rappresentanti ... (Ilrestodelcarlino.it)