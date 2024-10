Al film “Modì” di Johnny Deep il Capri Cult Award (Di domenica 20 ottobre 2024) Al film “Modì” di Johnny Depp, in programma al ‘Roma Cinema Fest – Alice nella città’ sabato 26 ottobre, è stato assegnato il Capri Cult Award 2024, un premio assegnato annualmente dall’ Istituto Capri nel mondo in vista del festival Capri Hollywood (dal 27 dicembre al 2 gennaio, 29/a edizione). La consegna del riconoscimento al film di Depp, dopo l’anteprima mondiale tenutasi qualche giorno fa in Spagna, avverrà al Roma Fall Gala (venerdì 25 ottobre presso gli Studios – Ex De Paolis). Nella serata, organizzata in collaborazione con l’International Cinema Studios Academy, saranno premiati altri professionisti del cinema a cominciare dal produttore Barry Navidi, storico amico e business-partner di Al Pacino che appare nel film di Depp nel ruolo del famoso collezionista d’arte Maurice Gagnant, convinto estimatore di Amedeo Modigliani (interpretato da Riccardo Scamarcio). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Al” diDepp, in programma al ‘Roma Cinema Fest – Alice nella città’ sabato 26 ottobre, è stato assegnato il2024, un premio assegnato annualmente dall’ Istitutonel mondo in vista del festivalHollywood (dal 27 dicembre al 2 gennaio, 29/a edizione). La consegna del riconoscimento aldi Depp, dopo l’anteprima mondiale tenutasi qualche giorno fa in Spagna, avverrà al Roma Fall Gala (venerdì 25 ottobre presso gli Studios – Ex De Paolis). Nella serata, organizzata in collaborazione con l’International Cinema Studios Academy, saranno premiati altri professionisti del cinema a cominciare dal produttore Barry Navidi, storico amico e business-partner di Al Pacino che appare neldi Depp nel ruolo del famoso collezionista d’arte Maurice Gagnant, convinto estimatore di Amedeo Modigliani (interpretato da Riccardo Scamarcio).

