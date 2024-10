Aggressione di un orso in Trentino: un uomo ferito mentre raccoglie funghi nei boschi di Bleggio Superiore (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di Aggressione da parte di un orso ha avuto luogo ieri pomeriggio nei boschi di Bleggio Superiore, una località montana del Trentino che da tempo registra una crescente presenza di questi animali. L’incidente ha coinvolto un uomo di 33 anni, originario del Piemonte, impegnato nella raccolta di funghi, quando un orso lo ha aggredito, causandogli diverse ferite. Questo episodio riaccende il dibattito sulla convivente gestione degli orsi nella regione e le loro interazioni con l’uomo. I dettagli dell’Aggressione L’Aggressione si è verificata nel pomeriggio, mentre l’operaio comunale si trovava a raccogliere funghi in una zona boschiva in località Rango, all’interno del comune di Bleggio Superiore. L’uomo è stato colto di sorpresa da un orso che si è avventato su di lui alle spalle. Gaeta.it - Aggressione di un orso in Trentino: un uomo ferito mentre raccoglie funghi nei boschi di Bleggio Superiore Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso dida parte di unha avuto luogo ieri pomeriggio neidi, una località montana delche da tempo registra una crescente presenza di questi animali. L’incidente ha coinvolto undi 33 anni, originario del Piemonte, impegnato nella raccolta di, quando unlo ha aggredito, causandogli diverse ferite. Questo episodio riaccende il dibattito sulla convivente gestione degli orsi nella regione e le loro interazioni con l’. I dettagli dell’L’si è verificata nel pomeriggio,l’operaio comunale si trovava arein una zonava in località Rango, all’interno del comune di. L’è stato colto di sorpresa da unche si è avventato su di lui alle spalle.

