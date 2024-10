Zonawrestling.net - WWE: I MCMG vincono e sono i nuovi sfidanti ai titoli di coppia di SmackDown

(Di sabato 19 ottobre 2024) E’ attraverso una vittoria che i Motor City Machine Guns hanno scelto di presentarsi per la prima volta all’interno di uno show WWE. Chris Sabin & Alex Shelley hanno sconfitto i Los Garza e gli A-Town Down Under divenendo così i prossimiaididello show blu. SKULL AND BONES FOR THE WIN!!!!WITH THE W!!! #pic.twitter.com/KqjwsGghlX— ?????? (@WrestlingCovers) October 19, 2024