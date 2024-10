Wolf Man: ecco il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Leigh Whannell (Di sabato 19 ottobre 2024) L'appuntamento con questo nuovo horror targato Universal e Blumhouse è fissato per il 16 gennaio 2025. ecco Trailer Italiano, trama e poster di Wolf Man Comingsoon.it - Wolf Man: ecco il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Leigh Whannell Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'appuntamento con questo nuovo horror targato Universal e Blumhouse è fissato per il 16 gennaio 2025., trama e poster diMan

Wolf Man - nel primo trailer del film Universal sull’Uomo Lupo - ecco “il graffio” di Leigh Whannell! - Whannell è anche autore dello script, insieme a Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo. La storia del licantropo più famoso del cinema era già stata riportata sullo schermo pochi anni fa, nel 2010 in un film con Benicio Del Toro e Anthony Hopkins, diretto da Joe Johnston e parte del cosiddetto Dark Universe; il tentativo della major di ridare notorietà a tutti i mostri classici con ... (Cinemaserietv.it)

Kimi Antonelli - Toto Wolff non lo boccia : «L'incidente? È velocissimo». Fissato nuovo test con la Mercedes : ecco quando - L'incidente di Andrea Kimi Antonelli non spaventa la Mercedes. Toto Wolff resta convinto del suo baby pilota e nonostante lo schianto dopo appena un giro e mezzo, ha avuto parole più che... (Leggo.it)

Wolfs : quanto sono stati pagati Brad Pitt e George Clooney? Ecco la cifra mostruosa - Secondo quanto riportato dall'autorevole New York Times, sia Pitt che Clooney sono stati …. Il ritorno della coppia d'oro di Ocean's Eleven è stato pagato profumatamente dalla Apple per il suo nuovo film in arrivo Prima della sua breve uscita nelle sale cinematografiche il 20 settembre, Wolfs - Lupi solitari verrà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, ma quanto sono state ... (Movieplayer.it)