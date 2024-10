“Vi spiego perché metto lo smalto sulle unghie”, parla Tommaso Marini di Ballando con le Stelle (Di sabato 19 ottobre 2024) Tommaso Marini risponde a Selvaggia Lucarelli e svela perché indossa lo smalto alle unghie durante Ballando con le Stelle. L'articolo “Vi spiego perché metto lo smalto sulle unghie”, parla Tommaso Marini di Ballando con le Stelle proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - “Vi spiego perché metto lo smalto sulle unghie”, parla Tommaso Marini di Ballando con le Stelle Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di sabato 19 ottobre 2024)risponde a Selvaggia Lucarelli e svelaindossa loalledurantecon le. L'articolo “Vilo”,dicon leproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Smalto di Tommaso Marini : “Il vero motivo per cui dipingo le unghie” - Se nella prima puntata mi sono arrabbiato con Selvaggia Lucarelli? Mi spiace che lei non abbia visto il carattere in pista, ma ci sta. Io in realtà il carattere ce l’ho, l’ho dimostrato nello sport e nella vita, ma ognuno ha la sua opinione. Perché facendo scherma, mi si rovinavano sempre due unghie, diventavano brutte, rotte, schezzate, non erano un bel vedere. (Biccy.it)