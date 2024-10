Usa, uomo dichiarato morto si risveglia durante l’operazione di prelievo degli organi (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo del Kentucky, negli Stati Uniti, che era stato colpito da arresto cardiaco e dichiarato cerebralmente morto, si è risvegliato mentre i chirurghi erano impegnati nel prelievo dei suoi organi perché venissero donati. Lo ha raccontato la famiglia all’emittente Kentucky WKYT. L’episodio nell’ottobre del 2021 Il caso dell’uomo, identificato come Anthony Thomas Hoover II, detto ‘TJ’, è ora sotto inchiesta da parte di funzionari del governo statale e federale. La sorella di Hoover, Donna Rhorer, ha raccontato dell’episodio avvenuto nell‘ottobre del 2021, quando l’uomo fu portato al Baptist Health Hospital di Richmond, Kentucky, a causa di un’overdose. I medici dissero alla donna e ai suoi parenti che Hoover era privo di riflessi e di attività cerebrale. A 2 giorni dal ricovero la famiglia decise di staccare il supporto medico che lo manteneva in vita. Lapresse.it - Usa, uomo dichiarato morto si risveglia durante l’operazione di prelievo degli organi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Undel Kentucky, negli Stati Uniti, che era stato colpito da arresto cardiaco ecerebralmente, si èto mentre i chirurghi erano impegnati neldei suoiperché venissero donati. Lo ha raccontato la famiglia all’emittente Kentucky WKYT. L’episodio nell’ottobre del 2021 Il caso dell’, identificato come Anthony Thomas Hoover II, detto ‘TJ’, è ora sotto inchiesta da parte di funzionari del governo statale e federale. La sorella di Hoover, Donna Rhorer, ha raccontato dell’episodio avvenuto nell‘ottobre del 2021, quando l’fu portato al Baptist Health Hospital di Richmond, Kentucky, a causa di un’overdose. I medici dissero alla donna e ai suoi parenti che Hoover era privo di riflessi e di attività cerebrale. A 2 giorni dal ricovero la famiglia decise di staccare il supporto medico che lo manteneva in vita.

