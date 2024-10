Gaeta.it - Ultime novità per la direzione di Acquedotto Lucano: candidature a confronto

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’elezione del nuovo vertice disi avvicina e i candidati sono già stati ufficializzati. I riflettori sono puntati su Alfonso Andretta, attuale amministratore della società, e Andrea Bernardo, ex presidente dell’ANCI Basilicata. Entrambi rappresentano visioni diverse per il futuro della gestione dell’acqua nella regione, e la competizione si preannuncia serrata. Le elezioni si terranno il 31 ottobre, con una giornata dedicata alla scelta del futuro amministratore, e l’esito potrebbe avere ripercussioni significative per i servizi erogati ai cittadini lucani. Alfonso Andretta: continuità e sostegno istituzionale Alfonso Andretta è in carica come amministratore dida tre anni e ha dimostrato una gestione caratterizzata da stabilità e continuità.