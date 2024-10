Tony Effe ha mentito? Le parole inaspettate di Arisa (Di sabato 19 ottobre 2024) Arisa contro Tony Effe. Commentando la musica rap, genere musicale attualmente predominante in Italia, la cantante di Potenza non ha risparmiato qualche stoccata al collega più giovane, tra gli artisti del momento grazie alla hit estiva Sesso e samba e al tanto discusso dissing con Fedez, che ha coinvolto Chiara Ferragni e Taylor Mega. Arisa contro Tony Effe In un’intervista a Il Giornale Arisa ha commentato il linguaggio violento che spesso utilizzano i rapper: “Nel caso in cui uno racconti davvero la propria storia, forse è legittimato a usare contenuti violenti o irriguardosi”, ha sottolineato la vincitrice del Festival di Sanremo 2014. Poi è passata a menzionare Tony Effe. “Altrimenti è molto grave perché non credo che rapper come Tony Effe, tanto per citarne uno, vivano davvero quelle cose. Dilei.it - Tony Effe ha mentito? Le parole inaspettate di Arisa Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di sabato 19 ottobre 2024)contro. Commentando la musica rap, genere musicale attualmente predominante in Italia, la cantante di Potenza non ha risparmiato qualche stoccata al collega più giovane, tra gli artisti del momento grazie alla hit estiva Sesso e samba e al tanto discusso dissing con Fedez, che ha coinvolto Chiara Ferragni e Taylor Mega.controIn un’intervista a Il Giornaleha commentato il linguaggio violento che spesso utilizzano i rapper: “Nel caso in cui uno racconti davvero la propria storia, forse è legittimato a usare contenuti violenti o irriguardosi”, ha sottolineato la vincitrice del Festival di Sanremo 2014. Poi è passata a menzionare. “Altrimenti è molto grave perché non credo che rapper come, tanto per citarne uno, vivano davvero quelle cose.

