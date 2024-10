Tabellone ATP Basilea 2024: Matteo Arnaldi dalle parti di Humbert e Rune, strade complesse per Rublev e Ruud (Di sabato 19 ottobre 2024) Per dieci volte questo fu il regno di Roger Federer: Basilea, che poi del fenomeno svizzero è anche luogo di nascita. Il torneo, già un grande classico prima di lui, ha avuto una sorta di identificazione totale nei suoi anni, riuscendo però a uscire bene da tutto quel che è significato il suo ritiro. Certo, il campo di partecipazione di Vienna, a parità di ATP 500, è leggermente migliore, ma vale qui il discorso del torneo viennese: non ci sono primi turni facili. Un solo italiano è in Tabellone, qualificazioni e Fabio Fognini permettendo. Si tratta di Matteo Arnaldi, che se la gioca con lo spagnolo Roberto Carballes Baena al fine di sfidare il francese Ugo Humbert in una zona di Tabellone che vede il danese Holger Rune come principale ostacolo. Al via da numero 1 del seeding Andrey Rublev. Oasport.it - Tabellone ATP Basilea 2024: Matteo Arnaldi dalle parti di Humbert e Rune, strade complesse per Rublev e Ruud Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Per dieci volte questo fu il regno di Roger Federer:, che poi del fenomeno svizzero è anche luogo di nascita. Il torneo, già un grande classico prima di lui, ha avuto una sorta di identificazione totale nei suoi anni, riuscendo però a uscire bene da tutto quel che è significato il suo ritiro. Certo, il campo di partecipazione di Vienna, a parità di ATP 500, è leggermente migliore, ma vale qui il discorso del torneo viennese: non ci sono primi turni facili. Un solo italiano è in, qualificazioni e Fabio Fognini permettendo. Si tratta di, che se la gioca con lo spagnolo Roberto Carballes Baena al fine di sfidare il francese Ugoin una zona diche vede il danese Holgercome principale ostacolo. Al via da numero 1 del seeding Andrey

Tabellone Atp Basilea 2024 : risultati e accoppiamenti - L’unico italiano presente è invece Matteo Arnaldi. Di seguito il tabellone completo. Al via tanti altri giocatori di spicco, da Tsitsipas a Rune, passando per Shelton e Auger-Aliassime e anche due ex campioni Slam come Wawrinka e Cilic. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ATP BASILEA 2024 PRIMO TURNO (1) Rublev vs Borges (PR) Cilic vs Tabilo Mannarino vs (WC) Wawrinka Etcheverry vs ... (Sportface.it)

Tabellone qualificazioni Atp Basilea 2024 : Fognini per un posto nel main draw - Inizia la settimana sul cemento svizzero di Basilea, dove da lunedì scatterà l’ultimo Atp 500 della stagione, in contemporanea con quello di Vienna. C’è Fabio Fognini nel tabellone delle qualificazioni. All’esordio avrà la wild card Bernet. Presenti anche David Goffin, testa di serie numero 1, e Miomir Kecmanovic, numero 2, che non dovrebbero avere grosse difficoltà ad accedere al main draw. (Sportface.it)