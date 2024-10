Superbike: Spagna. Superpole e Gara-1, doppietta di Bulega (Di sabato 19 ottobre 2024) Sul circuito di Jerez l'emiliano della Ducati batte sempre il turco Razgatlioglu JEREZ DE LA FRONTERA (Spagna) - Un sabato perfetto per Nicolò Bulega sull'asfalto del Circuito de Jerez-Angel Nieto. Il pilota emiliano della Aruba.it Racing Ducati firma la doppietta nel Round di Spagna: prima si aggiu Ilgiornaleditalia.it - Superbike: Spagna. Superpole e Gara-1, doppietta di Bulega Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sul circuito di Jerez l'emiliano della Ducati batte sempre il turco Razgatlioglu JEREZ DE LA FRONTERA () - Un sabato perfetto per Nicolòsull'asfalto del Circuito de Jerez-Angel Nieto. Il pilota emiliano della Aruba.it Racing Ducati firma lanel Round di: prima si aggiu

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SBK | GP di Spagna : Nicolò Bulega in Superpole a Jerez - Dietro di lui in quarta ci saranno Garrett Gerloff, Andrea Iannone e Scott Redding. Con la seconda gomma ultrasoffice Toprak si è fatto trainare dallo scudiero Michael van der Mark, ma la scivolata di Jonathan Rea al tornantino ha fatto abortire il tentativo. Le precedenti pole di Cremona e Aragon non gli hanno portato grande fortuna, perchè è stato proprio in quelle due sedi che – causa anche un ... (Metropolitanmagazine.it)