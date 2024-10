Super Lig | il Galatasaray non si ferma doppio Icardi e Antalyaspor ko

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ilnon si vuolere. La squadra di Buruk schianta anche l‘in trasferta e mette in fila la seconda vittoria dopo il successo di misura sull’Alanyaspor. Non si è raffreddata durante la sosta la vena realizzativa di Mauro, che sblocca il match al 10? su assist di Mertens e raddoppia in apertura di ripresa per il 2-0. Nel finale Osimhen chiude i conti per il 3-0 finale.che sale a 25 punti consolidando il primato. Sono 7 i punti di vantaggio sul sorprendente Samunspor, che ha anche una partita in più da giocare. Besiktas terzo a 17 punti con due partite in meno.Lig: ilnon siko SportFace.