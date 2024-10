Sport in tv oggi (sabato 19 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) oggi sabato 19 ottobre ci aspetta una giornata ricca di Sport. Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, il torneo di esibizione che mette in palio un assegno da sei milioni di dollari per il vincitore. La America’s Cup prosegue con nuove regate tra Team New Zealand e INEOS Britannia, mentre in Danimarca continuano i Mondiali di ciclismo su pista con tante finali in programma. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race della MotoGP in Australia, Sprint Race e qualifiche della F1 negli USA, qualifiche e gara-1 della Superbike in Spagna. Gli Sport invernali muovono i primi passi con Skate America di pattinaggio artistico e il Big Air di snowboard a Chur. In serata il Mondiale dei pesi massimi di MMA tra Ngannou e Ferreira. Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 19 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024)19ci aspetta una giornata ricca di. Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, il torneo di esibizione che mette in palio un assegno da sei milioni di dollari per il vincitore. La America’s Cup prosegue con nuove regate tra Team New Zealand e INEOS Britannia, mentre in Danimarca continuano i Mondiali di ciclismo su pista con tante finali in. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race della MotoGP in Australia, Sprint Race e qualifiche della F1 negli USA, qualifiche e gara-1 della Superbike in Spagna. Gliinvernali muovono i primi passi con Skate America di pattinaggio artistico e il Big Air di snowboard a Chur. In serata il Mondiale dei pesi massimi di MMA tra Ngannou e Ferreira.

Diretta Rai Sport Sabato 19 Ottobre 2024 - Mondiali Ciclismo su Pista - Pallavolo - Rugby - Rally e altro - Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20. 45. . Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. (Digital-news.it)