Sondaggi politici, quali partiti vanno meglio e quali crollano dopo due anni di governo Meloni (Di sabato 19 ottobre 2024) Rispetto a due anni fa, Fratelli d'Italia e Pd sono in crescita nei Sondaggi politici, come Alleanza Verdi-Sinistra. In calo invece Italia viva e Azione, ma soprattutto il Movimento 5 stelle. La premier Meloni ha mantenuto un gradimento stabile, seguita da Antonio Tajani ed Elly Schlein tra i leader più apprezzati.

