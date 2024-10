Silence S04 la sfida elettrica in città (Di sabato 19 ottobre 2024) Piccola compatta, al di sotto dei due metri e trenta, in grado di dribblare il traffico cittadino. E' la nuova proposta Silence S04 elettrica, disponibile da subito in tutto o quasi i concessionari Nissan, che promette grandi cose grazie ai suoi numeri: misure “small”, fino a 179 chilometri di autonomia e un raggio di sterzata di soli tre metri e mezzo. Inoltre tra i quattro allestimenti (due con batteria singola e due con batteria doppia), c'è anche la versione per i possessori di patente A1 e quella per chi ha più di sedici anni. Ma non fatevi ingannare, perché è tutt'altro che un automobilina da ragazzini, e molto probabilmente proprio tra gli adulti che hanno bisogno di grande mobilità all'interno delle città, avrà un ottimo riscontro. Iltempo.it - Silence S04 la sfida elettrica in città Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Piccola compatta, al di sotto dei due metri e trenta, in grado di dribblare il traffico cittadino. E' la nuova propostaS04, disponibile da subito in tutto o quasi i concessionari Nissan, che promette grandi cose grazie ai suoi numeri: misure “small”, fino a 179 chilometri di autonomia e un raggio di sterzata di soli tre metri e mezzo. Inoltre tra i quattro allestimenti (due con batteria singola e due con batteria doppia), c'è anche la versione per i possessori di patente A1 e quella per chi ha più di sedici anni. Ma non fatevi ingannare, perché è tutt'altro che un automobilina da ragazzini, e molto probabilmente proprio tra gli adulti che hanno bisogno di grande mobilità all'interno delle, avrà un ottimo riscontro.

