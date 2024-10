Sfida che profuma di promozione. Brescia a testa alta col Sassuolo (Di sabato 19 ottobre 2024) Nonostante le assenze con le quali dovrà fare i conti, l’allenatore del Brescia, Rolando Maran, guarda con un dosato mix di convinzione e consapevolezza alla Sfida che si giocherà alle 17.15 al “Rigamonti“ col quotato Sassuolo: "Loro – è la spiegazione del tecnico delle Rondinelle – sono una squadra che ha qualcosa in più delle altre dal punto di vista qualitativo. Io, comunque, ho grande fiducia. Ci siamo allenati nel migliore dei modi. Per noi sarà importante lo spirito con il quale affronteremo questa partita. Dobbiamo avere il piglio di una squadra che è decisa ad confrontarsi con tutti a muso duro. Se riusciremo ad avere questo spirito, penso che ne potremo uscire alla grande". Sport.quotidiano.net - Sfida che profuma di promozione. Brescia a testa alta col Sassuolo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Nonostante le assenze con le quali dovrà fare i conti, l’allenatore del, Rolando Maran, guarda con un dosato mix di convinzione e consapevolezza allache si giocherà alle 17.15 al “Rigamonti“ col quotato: "Loro – è la spiegazione del tecnico delle Rondinelle – sono una squadra che ha qualcosa in più delle altre dal punto di vista qualitativo. Io, comunque, ho grande fiducia. Ci siamo allenati nel migliore dei modi. Per noi sarà importante lo spirito con il quale affronteremo questa partita. Dobbiamo avere il piglio di una squadra che è decisa ad confrontarsi con tutti a muso duro. Se riusciremo ad avere questo spirito, penso che ne potremo uscire alla grande".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Brescia lancia la sfida al Sassuolo con la squadra decimata dagli infortuni : probabili formazioni e dove vederla - All; Maran. Ancora una sfida contro un suo ex allenatore per il Brescia, che si appresta a ripartire dopo la sosta per le nazionali ospitando il Sassuolo guidato in panchina da Fabio Grosso, che per tre partite è stato il tecnico delle Rondinelle. La squadra che saprà uscire dal “Rigamonti” con i tre punti in tasca, in effetti, potrà davvero coltivare dolci sogni di gloria in questa stagione ... (Sport.quotidiano.net)

Basket - derby lombardo tra Olimpia Milano e Brescia in Serie A. La Virtus Bologna sfida l’Umana Reyer Venezia - Il primo anticipo del sabato sera vede la Bertram Tortona affrontare alle ore 19:00 la sorprendente neo-promossa Trieste ancora imbattuta al pari dei piemontesi, mentre alle ore 20:00 ecco un classico del nostro basket ovvero Reyer Venezia-Virtus Bologna: i lagunari provano a riscattare un avvio poco felice in EuroCup, mentre le V-nere vogliono calare il tris dopo due successi in altrettante ... (Oasport.it)

Serie A1 - Brescia inizia male : Faenza vince la sfida dell'Opening Day - E-Work Faenza che batte le Leonesse con il punteggio di 66-54 nella prima. . . Uno dei match vedeva protagonista la Brixia Brescia contrapposta alla E-Work Faenza. Nella giornata di sabato 28 settembre si è aperto ufficialmente il campionato 2024/25 della Techfind Serie A1 con le prime tre partite. (Bresciatoday.it)