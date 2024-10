Scuole chiuse domani per maltempo in Emilia-Romagna, Calabria, province di Napoli e Salerno: l'elenco completo (Di sabato 19 ottobre 2024) Allerta maltempo per il 19 ottobre su numerose regioni italiane. Per questo motivo in diversi comuni, da nord a sud, le Scuole resteranno chiuse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Ilmessaggero.it - Scuole chiuse domani per maltempo in Emilia-Romagna, Calabria, province di Napoli e Salerno: l'elenco completo Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Allertaper il 19 ottobre su numerose regioni italiane. Per questo motivo in diversi comuni, da nord a sud, leresteranno. Sulla base delle previsioni disponibili, il

Maltempo in Emilia-Romagna : scuole chiuse e partite annullate - Le autorità locali stanno mantenendo un contatto costante con gli abitanti, comunicando le disposizioni e seguendo l’evoluzione della situazione. La Protezione Civile ha anche emesso comunicazioni per sensibilizzare la popolazione a evitare spostamenti non necessari. Questo scenario, descritto come “delicato e complesso” dalla presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, Irene ... (Gaeta.it)

Puglia - maltempo : allerta temporali - domani codice arancione dalla Bat al Salento Protezione civile - previsioni meteo. Taranto : asili e scuole chiusi - Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta temporali. Il sindaco di Taranto, con un’ordinanza, ha disposto “la chiusura per il giorno sabato 19. (Noinotizie.it)

Maltempo - allerta rossa per domani : chiuse le scuole in tutta la provincia - Si invita a limitare il più possibile gli spostamenti. Inoltre, per la giornata di domani, invito i sindaci a valutare l’opportunità di chiudere le scuole di ogni ordine e grado e di valutare l’annullamento o il rinvio di eventi organizzati che potrebbero comportare lo spostamento di numerose persone, anche con riguardo alle competizioni sportive. (Ilrestodelcarlino.it)