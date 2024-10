Sardegna, dati criminalità: Oristano provincia più sicura d’Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Sardegna è una regione sicura? Dall’analisi dei dati del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – la risposta sembrerebbe affermativa. L’indice di criminalità elaborato su diversi indicatori statistici relativi a reati, furti e rapine, infatti, vede le province sarde tra le più sicure del Paese. Anche se non mancano dati negativi Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laè una regione? Dall’analisi deidel Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – la risposta sembrerebbe affermativa. L’indice dielaborato su diversi indicatori statistici relativi a reati, furti e rapine, infatti, vede le province sarde tra le più sicure del Paese. Anche se non mancanonegativi

Sicurezza in Sardegna : Un’analisi approfondita sui dati di criminalità del 2023 - Oristano: La provincia più sicura d’Italia Oristano si distingue come la provincia più sicura d’Italia, con un numero di crimini denunciati sorprendentemente basso. Le statistiche nel nuorese sono quasi il doppio rispetto a province come Enna e Brindisi. 000 abitanti. La provincia occupa il 38° posto in Italia per omicidi volontari, attestandosi a un tasso di 0,6 omicidi ogni 100. (Gaeta.it)

